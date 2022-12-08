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Галина Невалённая рекомендует псковичам сделать сразу две прививки — от гриппа и коронавируса

Галина Невалённая рекомендует поставить сразу две вакцины. Фото ПАИ

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в интервью телеканалу «Россия 24» рекомендовала вакцинироваться сразу от гриппа и коронавируса. 

«Необходимо сообщить о желании поставить обе прививки  медработнику на предварительном осмотре», — отметила Галина Невалённая.

При отсутствии противопоказаний в одну руку делается прививка от гриппа, в другую — от коронавирусной инфекции. Если человек чувствует себя хорошо и у него нет серьёзных хронических заболеваний, прививки пставят сразу, в противном случае между постановкой вакцин должно пройти некоторое время.

Ранее Галина Невалённая в беседе с корреспондентом ПАИ подчеркнула, что прививаться особенно необходимо тем, кто работает в коллективах, а также пенсионерам, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями бронхолёгочной системы, чтобы избежать тяжёлых форм гриппа. 

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