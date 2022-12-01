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Привиться от гриппа до 10 декабря рекомендуют псковичам

Привиться от гриппа до 10 декабря рекомендует главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

По её словам, сейчас в Пскове отмечается некоторый рост заболеваемости респираторными инфекциями. Если раньше было около 100 вызовов врачей на дом, то сейчас 260-300 в день. «И в основном это пациенты именно с респираторными заболеваниями. Причём коронавирусная инфекция на низком уровне, а в большей степени мы регистрируем респираторные инфекции, и уже есть единичные случаи гриппа по области. Пока еще нет эпидемии гриппа, мы призываем население активно прививаться. Иммунитет вырабатывается достаточно быстро. До 10 декабря эту прививку лучше сделать. Откладывать не стоит», - сказала Галина Невалённая в беседе с корреспондентом ПАИ.

Она подчеркнула, что прививаться особенно необходимо тем, кто работает в коллективах, а также пенсионерам, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями бронхолёгочной системы, чтобы избежать тяжелых форм гриппа.

«Свиной грипп, который сейчас курсирует, у непривитых переносится в тяжелой форме вплоть до летальных исходов. Прививаться можно в поликлинике, в пункте вакцинации в торговом комплексе, кроме того, мы выезжаем на предприятия и на дом к маломобильным гражданам. За информацией можно обращаться по круглосуточному телефону 299-028 (ночью там работает автоответчик, утром оператор перезвонит) или к своему лечащему врачу. За 3-5 дней до прививки рекомендуется не переохлаждаться, не перегреваться, не общаться с простуженными людьми. После прививки рекомендации те же», - заключила врач.

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