Приложением «Особый взгляд» могут воспользоваться псковичи с нарушением зрения

19:58, 08 декабря 2022, ПАИ

О новой возможности просмотра фильмов рассказали в администрации города Пскова. Жители Псковской области могут воспользоваться мобильным приложением «Особый взгляд», где создана комфортная и доступная среда для людей с нарушением зрения.

Создание доступной среды для всех россиян – один из приоритетов Минкультуры РФ, отмечает глава ведомства Ольга Любимова.

Теперь насладиться новинками и классикой кино можно в кинотеатрах или дома: уникальная технология синхронизирует аудиодорожку тифлокомментария с основным звуком и интершумом фильма и автоматически воспроизводит их для пользователя.