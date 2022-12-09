Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 псковичей

В этом году компании чаще, чем когда-либо, откладывают решение вопроса о премиях до последнего. Тем временем на выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 псковичей, сообщает сервис SuperJob.

Выплачивать премии по итогам года планирует каждая третья компания (34%): 18% премирует всех сотрудников, а 16% сделает это выборочно, исходя из результатов работы. Ровно столько же работодателей (32%) в этом году не намерены выплачивать бонусы. В 34% организаций вопрос о премиях пока остается открытым. Ожидают выплаты премии в этом году 30% работающих. Не надеются на бонус 58%: 38% сообщили, что в их компании не бывает годовых премий, 11% не ждут дополнительного вознаграждения из-за нестабильного финансово-экономического положения компании, 9% — по другой причине.

Чем старше респонденты, тем реже они рассчитывают на бонус: если среди опрошенных до 34 лет оптимистично настроены 36%, то среди респондентов старше 45 — только 25%. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 декабря 2022

Небольшой снег пройдет в Пскове 9 декабря
09 декабря 2022

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Героев Отечества
09 декабря 2022

Потепление прогнозируется на Северо-Западе России
09 декабря 2022

«Вслепую и без страховки»: выступление канатоходца в Пскове чуть не обернулось травмой
09 декабря 2022

Россиянам рассказали, что им положено за пять лет до пенсии
09 декабря 2022

Сохранение культурного наследия народов России обсудят на конференции в Изборске
09 декабря 2022

День Героев Отечества отметили в Новоржевской средней школе
08 декабря 2022

В псковском агроколледже прошла стажировка преподавателей и мастеров


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...