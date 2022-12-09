На выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 псковичей

09:42, 09 декабря 2022, ПАИ

В этом году компании чаще, чем когда-либо, откладывают решение вопроса о премиях до последнего. Тем временем на выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 псковичей, сообщает сервис SuperJob.

Выплачивать премии по итогам года планирует каждая третья компания (34%): 18% премирует всех сотрудников, а 16% сделает это выборочно, исходя из результатов работы. Ровно столько же работодателей (32%) в этом году не намерены выплачивать бонусы. В 34% организаций вопрос о премиях пока остается открытым. Ожидают выплаты премии в этом году 30% работающих. Не надеются на бонус 58%: 38% сообщили, что в их компании не бывает годовых премий, 11% не ждут дополнительного вознаграждения из-за нестабильного финансово-экономического положения компании, 9% — по другой причине.

Чем старше респонденты, тем реже они рассчитывают на бонус: если среди опрошенных до 34 лет оптимистично настроены 36%, то среди респондентов старше 45 — только 25%.