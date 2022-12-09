Небольшой снег пройдет в Пскове 9 декабря

09:54, 09 декабря 2022, ПАИ

До -7 градусов ожидается в Псковской области ночью 9 декабря, сообщили на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте».



В пятницу на территории Псковской области ожидается облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха по области ночью ожидается от -7 до -2 градусов, днём – от -5 от 0. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на Северо-Западе и в Центре России потеплеет до 0...−5 градусов.