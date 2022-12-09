Потепление прогнозируется на Северо-Западе России

08:03, 09 декабря 2022, ПАИ

На Северо-Западе и в Центре России потеплеет до 0...−5 градусов, что уже близко к декабрьской норме. В последующие дни потепление усилится, а вместе с ним усилятся и осадки. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На пик метели выйдут в начале следующей недели. В эпицентре непогоды окажутся Московская, Владимирская, Ярославская, Ивановская, Тверская области и юг Вологодчины. Причём в этих и соседних регионах снегопады могут переходить в дожди, местами – в ледяные», - отметили синоптики.

Ранее со ссылкой на Псковский гидрометцентр сообщалось, что в Псковской области 9 декабря потеплеет до 0 градусов.