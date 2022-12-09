МВД заявило о росте смертности от наркотиков среди подростков

15:10, 09 декабря 2022, ПАИ

Число детей и подростков, погибших из-за употребления наркотиков, с 2017 года выросло в России в 2,5 раза, заявил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Иван Горбунов.

«Особую обеспокоенность вызывает рост количества отравлений, в том числе с летальным исходом, от употребления наркотиков, особенно в подростковой среде. Так, начиная с 2017 года число таких смертей среди несовершеннолетних возросло в 2,5 раза», – приводит слова Горбунова РИА Новости.

При этом количество несовершеннолетних наркопотребителей, стоящих на учете в учреждениях Минздрава и ФСИН, снизилось почти на 40 %. «За десять месяцев этого года – впервые за четыре последних года – увеличилось количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними. Отмечается рост числа подростков, совершивших наркопреступления в форме соучастия. С 2017 года их число увеличилось на 56 % и составило 734 человека. В текущем году эта тенденция сохранится», – пояснил представитель МВД.

О том, как работает механизм зависимости от наркотиков, можно ли от нее излечиться и чем грозит употребление наркотиков, читайте в материале ПАИ «Пациент скорее мёртв: можно ли спастись от зависимости?»