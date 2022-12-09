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Культура

Остатки постройки XVI века со множеством вещей обнаружили археологи в Пскове

Во время археологических работ на улице Волкова в Пскове в небольшой траншее под газовую трубу обнаружено каменное основание постройки XVI-XVII веков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Фото здесь и далее: Археологический центр Псковской области

В XVIII веке постройка прекратила свое существование, так как на плане города 1778 года уже отмечена как разрушенная. Внутри постройки археологи нашли остатки печи, в оформлении которой были использованы традиционные псковские элементы декора (дуговые кирпичи и керамические киоты) и привозные (полихромные изразцы).

В заполнении постройки удалось обнаружить несколько интересных находок: фрагмент турецкой курительной трубки, монету шведского короля Карла XI, орнаментированную деталь застежки, игральную бабку, сетевое грузило с процарапанным изображением.

Постройку зафиксировали 3D-сканером и законсервировали, газовая труба прошла, не нарушая ее целостности.

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