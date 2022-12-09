Великолукский завод поставил аппаратуру для первой в мире термоядерной установки

23:44, 09 декабря 2022, ПАИ

Великолукский завод поставил аппаратуру для первой в мире термоядерной установки, сообщил в своём еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«На этой неделе в рамках рабочего выезда посетил юг Псковской области. Подробно рассказал обо всём в соцсетях, но отдельно хочу остановиться на великолукском технопарке «Электрополис». На сегодняшний день резидентами парка являются 14 компаний. Также на территории площадки проходят практику студенты ПсковГУ, которые обучаются на базе передовой инженерной школы Союзного государства», — пояснил глава региона.

По его словам, основная задача технопарка — разработка и производство электротехнической продукции, не имеющей аналогов в России. «Успехи есть, и они достаточно серьёзные. Так, якорный резидент «Электрополиса» ЗАО «ЗЭТО» два года назад совместно с инженерами петербургского НИИ электрофизической аппаратуры разработало и поставило аппаратуру для первой в мире термоядерной установки ITER. В этот раз доцент Великолукской государственной сельхозакадемии Николай Максимов презентовал переносной термоэлектрический генератор для зарядки аккумуляторов мобильных устройств и беспилотных летательных аппаратов. Проект перспективный. Уверен, его ждёт большое будущее», — отметил Михаил Ведерников.

Работой технопарка заинтересовался фонд «Сколково». В Великие Луки приехал вице-президент по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин.

«Вместе с Юрием Александровичем обсудили план, как нашему технопарку получить статус регионального оператора фонда «Сколково». Это позволит югу области пользоваться всеми механизмами фонда и ещё увереннее развивать инновации», — подытожил Михаил Ведерников.