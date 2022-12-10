Гала-концерт детского фестиваля «Мы из будущего» состоится в Родине

11:07, 10 декабря 2022, ПАИ

Гала-концерт областного фестиваля детского творчества по выявлению и поддержке талантливых детей из сельской местности «Мы из будущего» состоится 17 декабря в 12:00. Об этом сообщается в Telegram-канале «Комитет по культуре Псковской области».

На сцене Родинского дома культуры выступят победители зональных отборочных туров фестиваля в Псковской области.

«Участников фестиваля ждет насыщенная праздничная программа: концерт, зажигательная дискотека, поздравления от Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев, сладкое угощение, новогодние подарки. Победители фестиваля получат свои долгожданные награды», - говорится в сообщении.

Отмечается, что у зрителей будет уникальная возможность увидеть на одной сцене самых талантливых и артистичных детей Псковской области.

Организатором фестиваля «Мы из будущего» является Псковский областной центр народного творчества при поддержке регионального Комитета по культуре, проект реализуется уже 28 лет. В 2022 году участие в фестивале приняли более 100 творческих коллективов и солистов из 21 района Псковской области.