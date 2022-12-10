ФОТОФАКТ В Стругах Красных слепили трехметрового снеговика и танк

19:19, 10 декабря 2022, ПАИ

Фотомарафон от газеты «Струги» продолжает читательница Марина Леонтьева, которая поделилась замечательными снимками, за что ей спасибо. Особенно тронула подпись к ним:



«Добрый вечер. Мой сын находится в зоне СВО. Я очень скучаю по нему, переживаю. Однако верю, что все будет хорошо. Дима каждый год строил снеговиков, именно строил, потому что высота фигур была более 4 метров. Ну, а раз он сейчас воюет, то мы с отцом решили помочь, чем можем. И построили танк. Всем нашим ребятам желаем здоровья, удачи, успехов и скорейшего возвращения домой», - поделилась Марина Леонтьева.