Новогодние подарки военным в зону СВО смогут передать жители Пскова и Великих Лук

17:36, 10 декабря 2022, ПАИ

Павильоны штаба #МыВместе начали работу для отправки поздравлений и подарков участникам СВО в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщила депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева в своём Telegram-канале.

Адреса:

– в Пскове — ТЦ «Империал», улица Коммунальная, дом 41,

– в Великих Луках — ТЦ «Апельсин», улица Вокзальная, дом 11.

Время работы:

– в выходные — с 12:00 до 18:00,

– в будние дни — с 16:00 до 20:00.

«Подходите к нашим волонтёрам и напишите поздравление. Если захотите принести подарок, мы расскажем, в какой гуманитарной помощи нуждаются военные, а если решите пожертвовать средства, то поможем перевести их на счёт штаба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все собранные подарки и поздравления отправят военнослужащим в зону СВО в преддверии Нового года.