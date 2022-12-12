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Спорт

Великолукские спортсмены посетили шоу Алексея Немова в Москве

Фото со страницы Михаила Ведерникова

27 воспитанников отделения спортивной гимнастики Великолукской детско-юношеской спортивной школы № 1 «Атлетика» посетили уникальное шоу Алексея Немова в Москве. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Такие поездки уже стали традиционными – спортсмены из Псковской области уже в пятый раз посещают зрелищное мероприятие», — рассказал глава региона. 

В шоу было задействовано около 350 участников, в числе которых известные олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы: Алия Мустафина, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Светлана Хоркина, Алина Кабаева и другие.

«Искренне благодарю Алексея Немова и всю его команду за замечательное мероприятие и приглашение наших ребят», — подытожил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что великолукские спортсмены отправятся на шоу Алексея Немова. Первая подобная поездка состоялась еще в ноябре 2018 года благодаря личной договоренности губернатора Михаила Ведерникова с четырехкратным олимпийским чемпионом.

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