Великолукские спортсмены посетили шоу Алексея Немова в Москве

09:47, 13 декабря 2022, ПАИ

27 воспитанников отделения спортивной гимнастики Великолукской детско-юношеской спортивной школы № 1 «Атлетика» посетили уникальное шоу Алексея Немова в Москве. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Такие поездки уже стали традиционными – спортсмены из Псковской области уже в пятый раз посещают зрелищное мероприятие», — рассказал глава региона.

В шоу было задействовано около 350 участников, в числе которых известные олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы: Алия Мустафина, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Светлана Хоркина, Алина Кабаева и другие.

«Искренне благодарю Алексея Немова и всю его команду за замечательное мероприятие и приглашение наших ребят», — подытожил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что великолукские спортсмены отправятся на шоу Алексея Немова. Первая подобная поездка состоялась еще в ноябре 2018 года благодаря личной договоренности губернатора Михаила Ведерникова с четырехкратным олимпийским чемпионом.