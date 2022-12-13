О самых интересных культурных событиях 2023 года рассказали псковичам

14:05, 13 декабря 2022, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 декабря рассказала о самых интересных культурных событиях, которые пройдут в 2023 году в Псковской области.

Так, 27 мая в Пскове пройдёт открытый гастрофестиваль «Моя еда». Мероприятие было запланировано еще до эногастрономической ярмарки «Виноград», которая состоялась в Пскове в июне.

«Нам нужны были средства и подтверждение, что мы сможем все организовать. Сейчас мы выиграли грант и будем, соответственно, проводить это мероприятие», — рассказала Ольга Тимофеева.

Она отметила, что это региональный проект. Он идёт в связке с публикацией в следующем году книги старинных псковских рецептов. В связи с этим гости мероприятия смогут узнать несколько «затерянных» рецептов, понять, насколько они интересны и тяжело ли следовать рецептуре. Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт ряд кулинарных мастер-классов.

По словам Ольги Тимофеевой, главное отличие этого фестиваля от ярмарок в том, что оно в первую очередь не про продукт, а про кухню и о кухне.

Фестиваль «Наше Море» запланирован на 4-6 августа и приурочен к 700-летию Гдова. «Проект завязан на том, что там находится берег Чудского озера. Это такой рыбный край, родина снетков, Нины Грин...» — рассказала Ольга Тимофеева.

Она отметила, что место для проведения мероприятия уже выбрали, на данный момент ведутся переговоры с администрацией муниципалитета. Председатель комитета также сообщила, что фестиваль будет идти 2-3 дня. Если он получит много позитивных откликов, то будет проводиться на регулярной основе.

17 июня в Псковской области пройдёт реконструкция ярмарки времен Екатерины II «Из жизни губернской Опочки».

Ольга Тимофеева отметила, что Опочка когда-то была столицей Псковской губернии, поэтому принято решение на один день «вернуться в прошлое» и сделать муниципалитет столицей региона.

При подготовке к фестивалю организаторы ориентируются на описания того времени. «На 100 % достоверности мы и не пытаемся претендовать. Но будет много интересных различных приемов, которые позволят погрузиться в ту эпоху», — отметила Ольга Тимофеева.

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