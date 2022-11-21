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Общество

Готовится к изданию книга со старинными псковскими рецептами

Готовится к изданию книга со старинными псковскими рецептами, сообщила в эфире «Псковского телеграма Online» председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Она напомнила, что 2022 год посвящен культурному наследию народов России. «Одной из важнейших частей псковского наследия являются наши старинные забытые рецепты», - отметила она.

Председатель комитета уточнила, что в 1970-80-х годах в регионе проходила экспедиция, во время которой в том числе собирали старинные рецепты. «Мы их сейчас реанимируем. Идёт работа над макетом книги. В книге будут и видеорецепты, которые можно будет посмотреть при помощи QR-кода», - рассказала Ольга Тимофеева. 

По ее словам, книгу псковских рецептов можно будет купить в книжных магазинах и сувенирных лавках Пскова.

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