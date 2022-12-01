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Культура

Новые культурные мероприятия проведут в районах Псковской области

Какие культурные мероприятия пройдут в 2023 году, рассказала псковичам в своём Telegram-канале председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Ольги Тимофеевы

«Полюбившиеся псковичам и гостям города Дни пушкинской поэзии и русской культуры, эногастроярмарка «ВиноГрад», хоровой фестиваль им. М. Ф. Гривского, Михайловский бастион, Александрова дорога, фестиваль им. Ольги Сергеевой «Знак русского» и многое другое вновь будут радовать наших зрителей в следующем году», — говорится в сообщении. 

Новые мероприятия проведут в Гдове, Печорах, Опочке и Пыталово. «Кроме того, мы делаем упор на событийную составляющую в муниципалитетах», — отметила Ольга Тимофеева. 

С середины декабря до середины января в парке Строителей в Пскове будет работать «Дача Деда Мороза» с новогодними фотозонами и интерактивными программами.

В апреле и мае на стенах Псковского кремля покажут мультимедийное шоу, посвященное княгине Ольге. А в конце мая проведут в парке Строителей гастрофестиваль «Моя еда».

Подробнее о каждом событии можно узнать на сайте комитета по культуре.

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