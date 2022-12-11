Жители Куньинского района не могут получить документы из местной администрации через «Госуслуги»

19:08, 13 декабря 2022, ПАИ

Прокуратура Куньинского района выявила нарушение — невозможность получения жителями муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией городского поселения Кунья, посредством федерального портала «Госуслуги». Об этом сообщили в районной прокуратуре.

По результатам мониторинга исполнения администрацией Куньи законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг в ходе реализации национального проекта «Цифровая экономика в Российской Федерации» прокуратура установила нарушения действующего законодательства.

Так, администрацией Куньи не обеспечена возможность получения физическими и юридическими лицами, в том числе субъектами предпринимательской деятельности, таких муниципальных услуг, как выдача выписок, справок из похозяйственной книги, присвоение адресов объектам недвижимости в Кунье, предоставление объектов муниципальной собственности в аренду, проведение приватизации муниципального имущества и земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

В связи с выявленными нарушениями 30 сентября 2022 года в Великолукский районный суд прокуратурой района направлено исковое заявление, которое судом рассмотрено. Требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.