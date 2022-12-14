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Юрист рассказал, кому и чем грозят мошенники, если им не верят

Телефонные мошенники меняют тактику. Если раньше, подделываясь под банковских работников и сотрудников правоохранительных органов, они пытались быть вежливыми, то теперь их приоритет — настойчивость, нахрапистость и наглость. Важно знать об этой уловке и не пугаться, рассказывает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Многочисленные разъяснения и усилия специалистов по профилактике телефонного мошенничества приносят свои плоды, полагает эксперт. Теперь большинство людей знает, что «подозрительная активность» на счете и зеркальные кредиты — это уловки злоумышленников, а представители правоохранительных органов не звонят гражданам с предложениями поучаствовать в оперативных и следственных экспериментах и мероприятиях, пишет агентство «Прайм».

«Поэтому теперь мошенники стараются подавить волю потенциальной жертвы. Дозвонившись, они представляются сотрудником правоохранительных органов и сообщают потенциальной жертве о важности проводимого ими расследования», — рассказывает юрист.

Они говорят, что утром гражданину по почте должно было прийти уведомление о предстоящем звонке, а также повестка с вызовом в полицию (прокуратуру, следственный комитет, ФСБ, ЦБ) для снятия объяснений. Так что «вопрос серьезный и телефонную трубку класть нельзя, иначе у вас могут возникнуть проблемы в виде привлечения к ответственности за противодействие расследованию».

После чего мошенник начинает требовать у гражданина паспортные данные, задавать вымышленные вопросы, которые в итоге выводят беседу на финансовую тему. Если человек приводит аргументы, что правоохранительные органы так не работают, мошенники на повышенных тонах заявляют: «Не учите нас, как делать свою работу».

Затем еще раз следует предупреждение о том, что повешенная человеком трубка будет означать фактический отказ от выполнения гражданского долга и даже помощь преступникам.

Как уверяет юрист, после такого натиска «многие идут на поводу у негодяев, что в итоге приводит к потере денежных средств».

Поэтому актуальным, по словам Ивана Соловьева, остается единственный рецепт — не верить ни смс-сообщениям, ни звонкам от «правоохранителей». Настоящие сотрудники так никогда не делают. Не вникая в подробности и не пугаясь строго тона и угроз, нужно положить трубку как при первом, так и при повторных звонках.

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