МРОТ в России будут рассчитывать по-новому

22:07, 14 декабря 2022, ПАИ

Сегодня, 14 декабря, федеральным законом одобрили норму, предусматривающую, что МРОТ должен повышаться в ускоренном порядке: его величина будет привязана к темпам роста прожиточного минимума трудоспособного населения в России и должна превышать его на 3 %, сообщила сенатор Елена Бибикова в своём Telegram-канале.

Новой нормой приостановлен механизм расчёта МРОТ исходя из соотношения с медианной заработной платой. Ускоренное повышение МРОТ предусмотрено в 2023–2024 годах. Размер МРОТ с 1 января 2023 года — 16 242 рубля. В 2022 году размер МРОТ с 1 января составлял 13 890 рублей, с 1 июня — 15 279 рублей.

Повышение МРОТ напрямую связано с повышением зарплат бюджетникам, выплат по больничным и командировочным. Повышение заработной платы коснётся около 3,5 млн работников.

«Дополнительные расходы федерального бюджета в 2023 году на повышение заработной платы бюджетникам составят 20,6 млрд рублей», — сообщила сенатор.