Почти 200 соотечественников переехали в Псковскую область с начала года

10:21, 15 декабря 2022, ПАИ

189 соотечественников прибыли в Псковскую область в рамках соответствующей госпрограммы за 11 месяцев 2022 года. Если учитывать членов их семей, население региона увеличилось на 467 человек, сообщили в пресс-службе правительства области.

Заседание межведомственной комиссии по координации действий и контролю за реализацией мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» прошло в правительстве региона под руководством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

В частности, на нем прозвучало, что за 11 месяцев этого года заявления на участие в программе были приняты от 265 граждан.

Преобладающим большинством переселенцев являются граждане Украины. На поддержку соотечественников в 2022 году напарвили 8,2 млн рублей, предоставленных из средств федерального бюджета. Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров отметил, что за последние годы поток переезжающих в РФ соотечественников снизился. По его словам, этому во многом способствовали антиковидные ограничения.

В свою очередь врио председателя регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова рассказала о занятости вновь прибывших граждан. Она отметила, что более 60% — люди трудоспособного возраста. Свыше половины из них уже трудоустроены.

Отдельное внимание на совещании было уделено теме переселения в Псковскую область соотечественников из Прибалтики. Регион — лидер по количеству переезжающих из Латвии: в текущем году статус переселенца в Псковскую область получил 171 человек, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года, проинформировала руководитель представительства МВД России в Латвийской Республике Алена Шагурина.

Она отметила качественное и конструктивное сотрудничество с региональным комитетом по труду и занятости как с органом, реализующим программу переселения соотечественников. Также Алена Шагурина обратила внимание на растущий спрос среди соотечественников, проживающих в Латвии, на консультации по участию в программе переселения. В этом году их проведено на 40% больше.

В рамках совещания участники обсудили имеющиеся меры поддержки граждан, переселяющихся в Псковскую область по госпрограмме, а также обсудили возможность расширения пакета социальных гарантий, рассмотрели вопросы, касающиеся поддержки врачей.

Первый вице-губернатор подчеркнула важность всего комплекса проводимых мероприятий, предусмотренных государственной программой переселения. Она отметила, что каждое поступающее от соотечественников обращение обрабатывается специалистами в ручном режиме с тем, чтобы положительное решение по возвращению россиян на родину было принято как можно скорее.

Решением комиссии при правительстве Псковской области будет создана рабочая группа, участники которой проработают дополнительные возможности поддержки соотечественников.

Добавим, что с 2010 в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» в регион на постоянное место жительства прибыли свыше 11 тысяч соотечественников и членов их семей. Среди переселившихся 176 врачей различной специализации и 184 других медицинских работников, 245 учителей и воспитателей, 252 инженера, 300 специалистов строительных профессий.