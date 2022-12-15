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Общество

Установку памятного знака на Кургане Дружбы обсудили в Псковской области

Состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению Международной встречи ветеранов и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы в Себежском районе. Оно прошло под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Участники совещания обсудили установку памятного знака на территории Кургана Дружбы. Глава Себежского района Леонид Курсенков рассказал, что конструкция будет состоять из трёх металлических плит. Надписи, которые были ранее на Кургане Дружбы, сохранятся. Памятный знак будет символизировать костёр. Место расположения — недалеко от знаков соседних государств и рядом три дорожки: одна ведёт в Россию, другая в Белоруссию, а третья — в Латвию, куда дорожка будет обрываться.

О концепции нового формата проведения встречи на Кургане Дружбы сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Встречи будут организованы отдельно для юнармейцев и поисковиков, творческой молодёжм (учащихся музыкальных, художественных и других школ).

Ранее сообщалось, что Латвия на своей территории уничтожила Курган Дружбы, где ежегодно встречались ветераны Великой Отечественной войны.

«В этом году Латвия на своей территории варварски уничтожила часть мемориального комплекса, - напомнил Михаил Ведерников. - Более того, представила это как подвиг и великое достижение. Поэтому наша с вами общая задача и ответственность – сделать всё, чтобы Курган сохранился, чтобы он оставался знаковым местом и для молодого поколения, и для жителей по крайней мере России и Республики Беларусь!»

С 1959 года памятник является символом героической борьбы русских, белорусских и латвийских партизан с гитлеровскими поработителями в годы Великой Отечественной войны. Партизаны Советского Союза своими руками основали Курган Дружбы, у подножия которого и собирались все годы, пока были живы.

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