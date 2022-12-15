Выставка советских елочных игрушек открылась во Дворе Постникова

12:42, 15 декабря 2022, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике начала работу выставка новогодних игрушек и елочных украшений «До Нового года – не трогать!». Здесь можно познакомиться с традициями подготовки и празднования Нового года в Советском Союзе, увидеть множество необычных елочных украшений и узнать, как история большой страны отражалась в новогодней игрушке.

«Мы очень надеемся, что эта выставка подарит вам такое теплое, хорошее, новогоднее чувство. Это будет немножко ностальгии, это будут воспоминания о самых ярких и радостных мгновениях жизни, которые, конечно, мы прежде всего связываем с Новым годом. Поэтому мы с огромной радостью приглашаем к нам гостей и думаем, что все, что вы здесь увидите, подарит вам мгновение счастья, ведь Новый год – это всегда чудо и всегда счастье», – поделилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Пространство выставки построено с учетом тематики игрушек, которые выпускались в различные периоды советской истории. Одним из самых распространенных и недорогих материалов для изготовления советских елочных игрушек 1930-1950-х годов была вата. Основой выступал проволочный каркас, вокруг которого крепилась вата. Лица делали из воска, папье-маше или мастики. После росписи их покрывали клейстером. Костюмы тоже мастерили из ваты или бумаги, раскрашенной в разные цвета. Готовые игрушки посыпали «снегом» из мелкого стекляруса и закрепляли его специальным составом.

«Самыми популярными моделями были фрукты и овощи, животные, большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а еще малыши-пеленашки, представляющие собой младенцев или поросят в конвертиках из одеял. В коллекции нашего музея есть один такой малыш-пеленашка в виде поросенка в конвертике. Это один из наших любимых экспонатов», – отметила куратор выставки, ведущий специалист Центра музейной педагогики Псковского музея-заповедника Софья Голубева.

Выставка работает во Дворе Постникова (Мешок-2) по адресу: улица Олега Кошевого, 2. Справки по телефону 8 8112 29 22 60.