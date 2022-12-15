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Экономика

Перспективы рекламного рынка обсудили в новом выпуске «Бизнес-клуба»

Перспективы и тренды рекламного рынка в современных условиях обсудили в новом выпуске программы «Бизнес-клуб», который вышел 14 декабря на телеканале «Первый Псковский».

Эксперт рассказал о том, как удаётся выжить рекламным компаниям в кризис, как меняются взаимоотношения с заказчиком, что выгоднее — имиджевая или товарная реклама, а также о новых направлениях в отрасли. 

Смотрите программу «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский» по средам в 19:30, перед итоговым выпуском новостей. 

Программа выходит при поддержке центра «Мой бизнес» и регионального отделения общественной организации предпринимателей «Опора России».

Проект «Бизнес-клуб» посвящён развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы — директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров — обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом создания и развития своего дела, а также дают рекомендации начинающим.

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