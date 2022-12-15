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Страна и мир

Генпрокуратура России утвердила против Александра Невзорова обвинение в распространении фейков о ВС РФ

Здание Генеральной прокуратуры России. Фото: Andreykor (лицензия Creative Commons)

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд для рассмотрения уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ в отношении журналиста Александра Невзорова*. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Невзорова. <...> После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 9 марта по 30 мая 2022 года Невзоров, находясь за пределами РФ, выражал несогласие со спецоперацией на Украине и на фоне своей политической ненависти публиковал ложные данные о действиях российских военных в Мариуполе и в украинской Буче. Эти публикации были размещены во всех основных соцсетях журналиста.

Невзоров был объявлен в международный розыск. Учитывая, что реальная возможность участия журналиста в уголовном деле отсутствует, рассмотрение материалов и вынесение приговора будет осуществляться заочно. Процесс проведёт Басманный суд Москвы.

*Журналист Александр Невзоров включён в список СМИ-иноагентов.

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