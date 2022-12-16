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Экономика

Глава ОАО «Красное знамя» стал кандидатом на звание «Бизнесмен года»

Ещё одним претендентом на победу в номинации «Бизнесмен года» общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» стал генеральный директор ОАО «Красное знамя» Владимир Довгун. На эту должность он был избран общим собранием акционеров 1 ноября 2021 года.

Фото предоставлено автором заявки

Свою трудовую деятельность Владимир Довгун начал в 1986 году в должности начальника производственного участка № 8 совхоза «Ударник» Бежаницкого района, затем был переведен на должность управляющего отделением совхоза. Потом был директором совхоза, председателем колхоза.

В Новосокольнический район приехал в 2003 году. Владимир Довгун возглавил колхоз «Красная поляна», который был известен своими достижениями не только в Псковской области, но и за ее пределами. И в годы его руководства хозяйство не уступало лидерство по многим показателям.

Фото предоставлено автором заявки

В ОАО «Красное знамя» в 2021 году возведенная годом ранее молочно-товарная ферма на 1800 коров вышла на полную производственную мощность. В 2022 году валовой надой за 11 месяцев превысил 19 тысяч тонн молока. Продуктивность дойного стада составила 9832 килограмма. Все молоко поступает на перерабатывающие предприятия высшим сортом.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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