Порядка 20 посылок от родных передали мобилизованным псковичам

10:07, 17 декабря 2022, ПАИ

Порядка 20 посылок от родных передали мобилизованным псковичам, находящимся на данный момент на передовой. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«На этой неделе была передана очередная партия груза 76-й дивизии - генераторы, газовые баллоны, бензопилы, инструменты, воду, термобельё и посылки, собранные жителями и общественными организациями области», - сообщил он.

Правительство Псковской области продолжает оказывать помощь в обеспечении всем необходимым и доставке посылок для наших военнослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО, отметил глава региона добавив, что посылки мобилизованным были переданы от родных из Пскова и Великих Лук.