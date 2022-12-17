Как отправить посылку мобилизованному, напомнили псковичам

11:05, 17 декабря 2022, ПАИ

Сбор посылок для мобилизованных осуществляется в штабах «Мы вместе» на базе регионального ресурсного Центра добровольчества. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Для отправления адресной помощи необходимо:

Сформировать посылку, указав информацию о получателе (ФИО, воинская часть, полк, взвод); Доставить посылку в ближайший пункт сбора гуманитарной помощи (они указаны на карте: https://clck.ru/32iXb3); Передать посылку сотруднику пункта приема, указав контактные данные отправителя.

Михаил Ведерников отметил, что в целях безопасности сотрудник пункта приема гуманитарной помощи проверит и пересчитает содержимое посылки. Также от призва псковичей не отправлять продукты питания и носки. «Этого сейчас у ребят более, чем достаточно», — отметил он.

«Напомню, что собрать посылки и порадовать наших военнослужащих к Новому году могут все жители области. Приносите подарки в штабы #МЫВМЕСТЕ в вашем районе, мы их тоже отправим на передовую», — отметил глава региона.

Ранее Михаил Ведерников сообщал, что члены правительства Псковской области посещают соединения, в которых служат военнослужащие, добровольцы и мобилизованные из региона. По его словам, они берут грузы необходимых вещей, перечень которых формируется и регулярно обновляется с учётом пожеланий командования частей. Также он сообщил, что на этой неделе мобилизованным из Псковской области передали порядка 20 посылок от родных.