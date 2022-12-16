Члены правительства Псковской области посещают военных из региона на Украине

08:47, 16 декабря 2022, ПАИ

Члены правительства Псковской области посещают соединения, в которых служат военнослужащие, добровольцы и мобилизованные из региона. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил губернатор Михаил Ведерников.

Он отметил, что с собой члены правительства берут грузы необходимых вещей, перечень которых формируется и регулярно обновляется с учётом пожеланий командования частей. Глава региона добавил, что данная работа ведётся по его поручению.



Кроме того, отправляют и адресные посылки от родных. «Пользуйтесь этой возможностью! В эти выходные была направлена партия со стройматериалами, печами, генераторами, бензо- и электроинструментом. Передали всё бойцам 76-й десантно-штурмовой дивизии, 2-й бригады спецназначения и 1009-го мотострелкового полка», – сказал Михаил Ведерников.



Он отметил, что в зоне проведения СВО побывал заместитель губернатора по внутренней политике Александр Серавин. «Он поговорил с военнослужащими, записал их просьбы, передал мне лично. Все оперативно решим. Ни одно обращение не останется без внимания», – заверил Михаил Ведерников.



«Напоминаю, принять участие в сборе помощи может каждый – перевести средства на счёт ресурсного центра или принести вещи в пункты сбора. Они отмечены на карте https://clck.ru/32iXb3», – сообщил глава региона.