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Члены правительства Псковской области посещают военных из региона на Украине

Скриншот из видео, размещённого на странице главы региона в соцсети "ВКонтакте".

Члены правительства Псковской области посещают соединения, в которых служат военнослужащие, добровольцы и мобилизованные из региона. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил губернатор Михаил Ведерников.

Он отметил, что с собой члены правительства берут грузы необходимых вещей, перечень которых формируется и регулярно обновляется с учётом пожеланий командования частей. Глава региона добавил, что данная работа ведётся по его поручению.

Кроме того, отправляют и адресные посылки от родных. «Пользуйтесь этой возможностью! В эти выходные была направлена партия со стройматериалами, печами, генераторами, бензо- и электроинструментом. Передали всё бойцам 76-й десантно-штурмовой дивизии, 2-й бригады спецназначения и 1009-го мотострелкового полка», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что в зоне проведения СВО побывал заместитель губернатора по внутренней политике Александр Серавин. «Он поговорил с военнослужащими, записал их просьбы, передал мне лично. Все оперативно решим. Ни одно обращение не останется без внимания», – заверил Михаил Ведерников.

«Напоминаю, принять участие в сборе помощи может каждый – перевести средства на счёт ресурсного центра или принести вещи в пункты сбора. Они отмечены на карте https://clck.ru/32iXb3», – сообщил глава региона.

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