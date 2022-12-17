Великолукский фермер стал ещё одним претендентом на звание «Бизнесмен года»

13:18, 17 декабря 2022, ПАИ

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из деревни Сенчиты Великолукского района Александр Григорович стал ещё одним претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Бизнесмен года».

Свой профессиональный путь Александр Григорович начал в 1984 году, когда, окончив Великолукский сельскохозяйственный институт, присоединился к коллективу «Учхоза «Удрайское». Работал инженером-механиком вплоть до 2001 года. В 2001 году стал председателем колхоза «Красный пахарь», а в 2013 году возглавил собственное крестьянско-фермерское хозяйство.

Фермер занимается растениеводством, животноводством, пчеловодством. Сейчас КФХ, в основном, производит молочную продукцию, также реализует мясо. На ферме около 30 голов скота: коровы, телочки, телята, нетели. При этом хозяйство полностью обеспечивает себя кормами.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.