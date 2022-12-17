Великолукский фермер стал ещё одним претендентом на звание «Бизнесмен года»
Глава крестьянско-фермерского хозяйства из деревни Сенчиты Великолукского района Александр Григорович стал ещё одним претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Бизнесмен года».
Свой профессиональный путь Александр Григорович начал в 1984 году, когда, окончив Великолукский сельскохозяйственный институт, присоединился к коллективу «Учхоза «Удрайское». Работал инженером-механиком вплоть до 2001 года. В 2001 году стал председателем колхоза «Красный пахарь», а в 2013 году возглавил собственное крестьянско-фермерское хозяйство.
Фермер занимается растениеводством, животноводством, пчеловодством. Сейчас КФХ, в основном, производит молочную продукцию, также реализует мясо. На ферме около 30 голов скота: коровы, телочки, телята, нетели. При этом хозяйство полностью обеспечивает себя кормами.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.