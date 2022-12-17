Создательница ТОС «Подкова» стала соискателем премии «Народное признание»
Создательница ТОС «Подкова» в деревне Переслегино Великолукского района Надежда Аввакуменкова выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива».
С осени 2018 года ТОС занимается созданием комфортных условий для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни всех поколений деревни. В деревне обустроили лыжную и кроссовую трассу, установили вагончик, чтобы можно было переодеться, и туалет, который работает во время соревнований и тренировок. Трасса регулярно обкашивается в летнее время. Также для проведения соревнований были приобретены нагрудные номера, пьедестал и таблички «Старт» и «Финиш».
Также в Переслегино появился силовой городок, установлена горка для катания на «ватрушках» для малышей, обустроена площадка для пляжного волейбола, благоустроен родник.
В 2022 году Надежда Аввакуменкова провела два лыжных турнира и два беговых. На соревнования приезжают люди из разных уголков страны и отмечают, что спортивно-досуговая зона развивается, становится лучше, комфортнее.
Тосовцы под руководством Надежды Аввакуменковой регулярно организуют субботники.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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