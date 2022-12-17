Создательница ТОС «Подкова» стала соискателем премии «Народное признание»

18:00, 17 декабря 2022, ПАИ

Создательница ТОС «Подкова» в деревне Переслегино Великолукского района Надежда Аввакуменкова выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива».

С осени 2018 года ТОС занимается созданием комфортных условий для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни всех поколений деревни. В деревне обустроили лыжную и кроссовую трассу, установили вагончик, чтобы можно было переодеться, и туалет, который работает во время соревнований и тренировок. Трасса регулярно обкашивается в летнее время. Также для проведения соревнований были приобретены нагрудные номера, пьедестал и таблички «Старт» и «Финиш».

Также в Переслегино появился силовой городок, установлена горка для катания на «ватрушках» для малышей, обустроена площадка для пляжного волейбола, благоустроен родник.

В 2022 году Надежда Аввакуменкова провела два лыжных турнира и два беговых. На соревнования приезжают люди из разных уголков страны и отмечают, что спортивно-досуговая зона развивается, становится лучше, комфортнее.

Тосовцы под руководством Надежды Аввакуменковой регулярно организуют субботники.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.