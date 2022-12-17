Руководительница студии «Софит» в Невеле номинирована на «Народное признание»
Руководительница студии «Софит» в Невеле Софья Гаджиева выдвинута на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Талант».
Софья Гаджиева — многодетная мама, она воспитывает четверых детей. Находясь в декретном отпуске, молодая женщина прошла курсы по направлению «педагог театрального искусства» и, когда появилась возможность, открыла детскую театральную студию «Софит».
В заявке отмечается, что руководительница студии учит ребят работать в команде, а также старается раскрыть индивидуальность каждого из них. Она учит их правильно говорить, снимает зажимы, развивает творчество и мышление, старается придать детям уверенности в себе и своих силах.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Музей-заповедник «Михайловское» провёл творческий конкурс «Петровские литературные верфи»