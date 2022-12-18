До +2 градусов ожидается в Пскове 19 декабря

17:56, 18 декабря 2022, ПАИ

19 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Местами пройдут небольшие осадки — ночью в виде снега, утром и днём в виде мокрого снега и дождя. Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура по области ночью от -4 до -9 градусов, днём — от -3 до +2 градуса. Атмосферное давление выше нормы.