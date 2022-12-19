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Общество

Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать в новогоднюю ночь

Российское законодательство предусматривает штрафы за определенные нарушения в новогоднюю ночь. Юрист Елена Кудерко рассказала в беседе с агентством «Прайм», как избежать такого «подарка».

Во-первых, отметила эксперт, россиян могут оштрафовать за курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах на 500-3000 рублей и 1500 рублей соответственно. Во-вторых, нельзя запускать фейерверки во дворах без согласования места с управляющей компанией. За это нарушение грозит от 500 рублей штрафа до пяти лет лишения свободы в зависимости от последствий запуска, подчеркнула юрист.

В-третьих, добавила Кудерко, нельзя проводить массовые мероприятия без уведомления властей. Физлица могут получить штраф в размере 10-20 тысяч рублей, юрлица – до 100 тысяч рублей. Кроме того, некоторые региональные законодательства запрещают шуметь в новогоднюю ночь после трех-четырех часов утра или даже после десяти вечера.
 

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