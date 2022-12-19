Владелец стройбазы в Пустошке вошёл в число претендентов на титул «Бизнесмен года»
На звание «Бизнесмен года», которое будет присвоено в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022», стал владелец стройбазы «У Палыча» в Пустошке Михаил Федотенко.
Получив высшее образование по профессии «инженер-механик», Михаил Федотенко начал свою трудовую деятельность на молокозаводе. Идея создания своего дела у него возникла давно, но реализовалась только в 2020 году.
Теперь на стройбазе «У Палыча» работают две бригады, которые занимаются строительством домов под ключ, производством металлоконструкций (теплиц, заборов), продажей строительных и сопутствующих строительству материалов.
Предприниматель принимает активное участие в благотворительных проектах, вкладывает свой труд и материальные средства в строительство социально значимых объектов, будь то часовня или детская площадка. А также он принимает к себе на прохождение практики подростков, обучая их строительству.
Михаил Федотенко освоил церковное ремесло, стал пономарём и звонарём.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Гдовский «Дом мяса» выдвинут на соискание общественной премии «Народное признание – 2022»