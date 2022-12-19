Владелец стройбазы в Пустошке вошёл в число претендентов на титул «Бизнесмен года»

20:18, 19 декабря 2022, ПАИ

На звание «Бизнесмен года», которое будет присвоено в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022», стал владелец стройбазы «У Палыча» в Пустошке Михаил Федотенко.

Получив высшее образование по профессии «инженер-механик», Михаил Федотенко начал свою трудовую деятельность на молокозаводе. Идея создания своего дела у него возникла давно, но реализовалась только в 2020 году.

Теперь на стройбазе «У Палыча» работают две бригады, которые занимаются строительством домов под ключ, производством металлоконструкций (теплиц, заборов), продажей строительных и сопутствующих строительству материалов.

Предприниматель принимает активное участие в благотворительных проектах, вкладывает свой труд и материальные средства в строительство социально значимых объектов, будь то часовня или детская площадка. А также он принимает к себе на прохождение практики подростков, обучая их строительству.

Михаил Федотенко освоил церковное ремесло, стал пономарём и звонарём.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.