Предприниматель из Палкинского района номинирован на «Народное признание»

00:24, 20 декабря 2022, ПАИ

Предприниматель из деревни Качаново Палкинского района Дмитрий Дан выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022». Он поборется за награду в номинации «Бизнесмен года».

Дмитрий Дан в 1985 году приехал работать в лесное хозяйство Псковской области, а потом перебрался в деревню Качаново Палкинского района. Работая на пилораме, он мечтал о том, что однажды откроет собственное производство.

Затем он работал в органах полиции, получил Орден Мужества. В 1995 году, после выхода на пенсию, начал заниматься лесом вместе с земляком, но потом партнёры разошлись. С 2008 года Дмитрий Дан развивает предприятие по деревообработке вместе с супругой Галиной.

Предприятие производит экологически чистую продукцию, которая конкурирует с заграничной. На производстве делают срубы домов, бань, колодцев, детские домики, доски, дрова. Семья предпринимателей постоянно оказывает спонсорскую помощь нуждающимся.

В конце 2020 года в Палкино Дан открыли автомойку. Семейные традиции продолжила дочь Елена, которая открыла магазин в Качаново. Сейчас она в деревне координирует работу по сбору посылок для ребят, находящихся в зоне СВО.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.