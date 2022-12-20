Предприниматель из Палкинского района номинирован на «Народное признание»
Предприниматель из деревни Качаново Палкинского района Дмитрий Дан выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022». Он поборется за награду в номинации «Бизнесмен года».
Дмитрий Дан в 1985 году приехал работать в лесное хозяйство Псковской области, а потом перебрался в деревню Качаново Палкинского района. Работая на пилораме, он мечтал о том, что однажды откроет собственное производство.
Затем он работал в органах полиции, получил Орден Мужества. В 1995 году, после выхода на пенсию, начал заниматься лесом вместе с земляком, но потом партнёры разошлись. С 2008 года Дмитрий Дан развивает предприятие по деревообработке вместе с супругой Галиной.
Предприятие производит экологически чистую продукцию, которая конкурирует с заграничной. На производстве делают срубы домов, бань, колодцев, детские домики, доски, дрова. Семья предпринимателей постоянно оказывает спонсорскую помощь нуждающимся.
В конце 2020 года в Палкино Дан открыли автомойку. Семейные традиции продолжила дочь Елена, которая открыла магазин в Качаново. Сейчас она в деревне координирует работу по сбору посылок для ребят, находящихся в зоне СВО.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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