Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Предприниматель из Палкинского района номинирован на «Народное признание»

Предприниматель из деревни Качаново Палкинского района Дмитрий Дан выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022». Он поборется за награду в номинации «Бизнесмен года».

Фото предоставлено автором заявки

Дмитрий Дан в 1985 году приехал работать в лесное хозяйство Псковской области, а потом перебрался в деревню Качаново Палкинского района. Работая на пилораме, он мечтал о том, что однажды откроет собственное производство.

Затем он работал в органах полиции, получил Орден Мужества. В 1995 году, после выхода на пенсию, начал заниматься лесом вместе с земляком, но потом партнёры разошлись. С 2008 года Дмитрий Дан развивает предприятие по деревообработке вместе с супругой Галиной.

Предприятие производит экологически чистую продукцию, которая конкурирует с заграничной. На производстве делают срубы домов, бань, колодцев, детские домики, доски, дрова. Семья предпринимателей постоянно оказывает спонсорскую помощь нуждающимся.

В конце 2020 года в Палкино Дан открыли автомойку. Семейные традиции продолжила дочь Елена, которая открыла магазин в Качаново. Сейчас она в деревне координирует работу по сбору посылок для ребят, находящихся в зоне СВО.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
﻿﻿
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
﻿
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Генеральные партнеры
Партнеры
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 декабря 2022

Предприниматель из Палкинского района номинирован на «Народное признание»
19 декабря 2022

Наблюдательный совет «Моглино» согласовал строительство завода сжиженного природного газа
19 декабря 2022

Владелец стройбазы в Пустошке вошёл в число претендентов на титул «Бизнесмен года»

19 декабря 2022

Гдовский «Дом мяса» выдвинут на соискание общественной премии «Народное признание – 2022»
19 декабря 2022

Открыть бизнес меня подтолкнули мои дети – псковский предприниматель
19 декабря 2022

Михаил Ведерников посетил производственную площадку завода «Титан-Полимер»
19 декабря 2022

Китайская компания планирует стать инвестором якорного резидента ОЭЗ «Моглино»
19 декабря 2022

Сбер помог проанализировать перспективы ESG в России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...