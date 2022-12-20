Директор великолукской библиотеки может завоевать «Народное признание – 2022»

00:08, 20 декабря 2022, ПАИ

Директор Великолукской центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского Галина Ковалева стала ещё одним претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Призвание».

Свою трудовую деятельность Галина Ковалева начала в 1978 году в городской детской библиотеке имени А. Гайдара, работала библиотекарем, заведующей отделом обслуживания, методистом. В 1990 году возглавила коллектив Великолукской городской централизованной библиотечной системы, ныне муниципального бюджетного учреждения культуры «Великолукская центральная городская библиотека имени М. И. Семевского».

Под руководством директора коллектив муниципальной библиотеки добился значительных успехов. Так, учреждение было победителем областного конкурса «За сохранение традиций и внедрение инноваций», библиотеки-филиалы № 2 и 3 — победители областного конкурса «Библиотека года» среди городских филиалов. В 2011 году библиотека имени М. И. Семевского стала второй в областном конкурсе «Библиотека года», в 2013 году — второй в областном конкурсе «Успешная библиотека», в 2015 и 2016 годах центральная городская библиотека была победителем регионального конкурса «Библиотека года», в 2021 году — лауреатом областного конкурса «Библиотека года» на тему «Библиотека — территория творчества, открытий и инноваций».

Городская детская библиотека имени А. Гайдара победила в национальном проекте «Культура», добилась права стать модельной библиотекой, обновив при этом свой книжный фонд и приобретя интерактивное оборудование, дающее большие возможности при занятиях с юными читателями.

Библиотека имени М. И. Семевского является одной из исследовательской площадок Российской национальной библиотеки по вопросам чтения, и Галина Ковалева курирует работу в этом направлении.

Библиотеки города с 2003 года входят в Российскую библиотечную ассоциацию (РБА), с 2005 года — в Псковскую библиотечную ассоциацию. Галина Ковалева является членом Союза краеведов России, корреспондентом городских газет, её статьи об опыте работы библиотек города и исследовательские материалы были опубликованы в общероссийских и региональных периодических изданиях и сборниках — «Библиополе», «Информационный бюллетень РБА», «Территория 60: Библиотеки Псковской области» и других. С 2011 года она входит в редакционную коллегию по изданию краеведческого альманаха «Великолукский вестник», с 2022 года является заместителем главного редактора. Она входит в состав рабочей группы по изданию историко-документальной книги «Солдаты Победы», является сопредседателем Великолукского городского краеведческого общества, отвечает в городе за работу с почётными гражданами Великих Лук.

Галина Ковалева награждалась благодарностями и грамотами городского комитета культуры, городской администрации, областного управления культуры. В 2014 году она получила диплом Псковской библиотечной ассоциации «За преданность профессии», благодарственное письмо главы города Великие Луки за активное участие в подготовке материалов к изданию первого тома историко-документальной книги «Солдаты Победы». В 2015 году была удостоена почётной грамоты администрации Псковской области, в 2002 году награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». В 2022 году она стала лауреатом премии правительства Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия за издательский проект — краеведческий альманах «Великолукский вестник». В этом же году ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Псковской области».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.