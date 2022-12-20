Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Сергей Жаворонок объяснил отсутствие буфета в здании филармонии

Как пройдёт гала-концерт Губернаторского симфонического оркестра и почему установить буфет в здании Псковской областной филармонии невозможно, рассказал директор культурного учреждения Сергей Жаворонок в программе «Место встречи» в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО».

«28 декабря нас ожидает новогодний гала-концерт в исполнении Губернаторского симфонического оркестра, главный дирижер - Сергей Репников. Шуточное название «Маска, маска, я вас знаю?», отсылающее к новогоднему балу-маскараду», - сказал руководитель филармонии.

По словам Сергея Жаворонка, это попытка филармонии попробовать себя в жанре музыкального театра. На концерте гостей ожидает легкая праздничная атмосфера и разнообразная программа.

«Приглашаем зрителей, приходите в масках, поддержите нас, поддержите атмосферу. Это будет не столько концерт, сколько музыкально-театрализованное выступление, в рамках которого перед зрителями выступят артисты разных жанров - от артистов балета, приглашённых из Петербурга, из Мариинского театра, вокалистов, также приглашённых из Петербурга, в том числе выступят артисты Псковского театра драмы, которые будут вести это мероприятие», - продолжил Сергей Жаворонок.

«Всё будет происходить на сцене и не только, поскольку будут выступать артисты балета. Это артисты высочайшего уровня, они займут сцену, поэтому наш оркестр будет спущен в импровизированную яму - будут заняты несколько первых рядов. Оркестр будет располагаться внизу, а сцена будет отдана артистам других жанров», - заметил гость студии.

По словам руководителя филармонии, кроме фотозоны что-то дополнительное установить в холле культурного учерждения невозможно. «Мы бы очень хотели организовать в фойе и традиционный буфет. Но, к сожалению, его размеры ограниченыс учётом того, что на улице сейчас холодно и зрителям больше негде разместиться перед началом представления, кроме как в фойе», - сказал директор учреждения.

14 января на сцену филармонии впервые в этом сезоне выйдет ансамбль «Псков». Основа программы - «Старая афиша».

«Это сейчас те мероприятия, которые организовываем мы своими коллективами, понятное дело, что с афишей вы можете подробнее ознакомиться на нашем сайте. Конец декабря - начало января - всё расписано», - подытожил Сергей Жаворонок.

Ранее сообщалось, что псковская филармония организует ряд новогодних мероприятий для детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 декабря 2022

Концертный зал обновили в псковской Детской музыкальной школе № 5
20 декабря 2022

Модельную библиотеку торжественно открыли в Дновском районе
20 декабря 2022

Сергей Жаворонок объяснил отсутствие буфета в здании филармонии
20 декабря 2022

Джазмен из Великих Лук пополнил список кандидатов на премию «Народное признание»
20 декабря 2022

Псковичей приглашают на выставку авторских кукол
20 декабря 2022

Более 700 тысяч посетителей принял псковский музей за год
20 декабря 2022

Новый выставочный зал открыли в Изборске
20 декабря 2022

Пресс-конференция о новогодних мероприятиях псковского музея проходит в медиацентре ПАИ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...