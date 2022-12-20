Сергей Жаворонок объяснил отсутствие буфета в здании филармонии

15:24, 20 декабря 2022, ПАИ

Как пройдёт гала-концерт Губернаторского симфонического оркестра и почему установить буфет в здании Псковской областной филармонии невозможно, рассказал директор культурного учреждения Сергей Жаворонок в программе «Место встречи» в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО».

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«28 декабря нас ожидает новогодний гала-концерт в исполнении Губернаторского симфонического оркестра, главный дирижер - Сергей Репников. Шуточное название «Маска, маска, я вас знаю?», отсылающее к новогоднему балу-маскараду», - сказал руководитель филармонии.

По словам Сергея Жаворонка, это попытка филармонии попробовать себя в жанре музыкального театра. На концерте гостей ожидает легкая праздничная атмосфера и разнообразная программа.



«Приглашаем зрителей, приходите в масках, поддержите нас, поддержите атмосферу. Это будет не столько концерт, сколько музыкально-театрализованное выступление, в рамках которого перед зрителями выступят артисты разных жанров - от артистов балета, приглашённых из Петербурга, из Мариинского театра, вокалистов, также приглашённых из Петербурга, в том числе выступят артисты Псковского театра драмы, которые будут вести это мероприятие», - продолжил Сергей Жаворонок.

«Всё будет происходить на сцене и не только, поскольку будут выступать артисты балета. Это артисты высочайшего уровня, они займут сцену, поэтому наш оркестр будет спущен в импровизированную яму - будут заняты несколько первых рядов. Оркестр будет располагаться внизу, а сцена будет отдана артистам других жанров», - заметил гость студии.

По словам руководителя филармонии, кроме фотозоны что-то дополнительное установить в холле культурного учерждения невозможно. «Мы бы очень хотели организовать в фойе и традиционный буфет. Но, к сожалению, его размеры ограниченыс учётом того, что на улице сейчас холодно и зрителям больше негде разместиться перед началом представления, кроме как в фойе», - сказал директор учреждения.

14 января на сцену филармонии впервые в этом сезоне выйдет ансамбль «Псков». Основа программы - «Старая афиша».

«Это сейчас те мероприятия, которые организовываем мы своими коллективами, понятное дело, что с афишей вы можете подробнее ознакомиться на нашем сайте. Конец декабря - начало января - всё расписано», - подытожил Сергей Жаворонок.

Ранее сообщалось, что псковская филармония организует ряд новогодних мероприятий для детей.