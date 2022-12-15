Псковская филармония приглашает детей на концерты в новогодние каникулы

11:04, 15 декабря 2022, ПАИ

Какие мероприятия смогут посетить дети в Псковской областной филармонии в декабре и январе, рассказал корреспонденту Псковского агентства информации директор культурного учреждения Сергей Жаворонок.

«У нас насыщенная новогодняя программа, которая касается как детей, так и подростков. Если говорим о самых маленьких жителях города, то 18 декабря пройдет два беби-концерт. Это новый проект, который запустили в этом сезоне, приглашаем детей с их мамами и папами в возрасте от 2 лет на замечательный концерт «Волшебница арфа», - поделился руководитель.

Концерт губернаторского симфонического оркестра совместно с художницей песочной анимации Катериной Барсуковой «Сказка с оркестром» покажут 22 декабря детям старше 6 лет.

28 декабря пройдёт гала-концерт с участием балетных артистов и вокалистов «Маска, маска, я вас знаю?».

«В рамках подготовки к этому мероприятию 24 декабря на базе Псковской областной библиотеки проведут мастер-классы, куда любой желающий может прийти по своими детьми. Он посвящён изготовлению карнавальных масок», - добавил Сергей Жаворонок.

Детские представления продолжатся и в начале 2023 года. Так, 7 января в филармонии повторят концерт «Сказка с оркестром».

«8 числа будет интересный проект, который мы готовили в течение двух месяцев вместе с «Кванториумом». Это сказка «Щелкунчик», но необычная, а особенная, потому что все изображения, всё, что будет показываться в рамках этого концерта на экране БКЗ, готовили дети самостоятельно», - отметил руководитель учреждения.

Также, по словам Сергея Жаворонка, воспитанники «Кванториума» подготовили для посетителей различные активности. «Когда подойдёте к филармонии, на наших рекламных баннерах увидите штрих-коды. Один штрих-код отправит вас пройти викторину, по результатам которой вы получите небольшой бонус от филармонии, второй отправит вас в игру с дополненной виртуальной реальностью, где вы сможете выбрать Щелкунчика и посмотреть на него в 3D-пространстве», - анонсировал директор филармонии.

«Приходите, у нас интересно украшена витрина зала. Ждём всех фотографироваться. Можно всегда зайти в фойе и сделать фотографии», - заключил Сергей Жаворонок.