Руководитель CoffeeStudio номинирован на премию «Народное признание – 2022»
Руководитель CoffeeStudio Игорь Черных вошёл в список кандидатов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Бизнесмен года».
Игорь Черных является бессменным руководителем псковской IT-компании CoffeeStudio с 2004 года. Сегодня это агентство интернет-рекламы, студия web-разработок и IT-школа CoffeeSchool.
В портфолио CoffeeStudio есть сайты небольших местных компаний и интернет-магазины крупных российских производителей, интернет-страничка детского садика и многофункциональные порталы общественных и некоммерческих организаций, которые ежедневно посещают сотни тысяч пользователей.
CoffeeStudio принимает активное участие и в социальных проектах. Под руководством Игоря Черных компания совместно с командой петербургского пансионата для пожилых людей разработала мобильное приложение для врачей и сиделок.
Также специалисты компании являются создателями мобильного приложения и интернет-проекта для всероссийского движения «Убитые дороги», платформы материнства и детства для Татьяны Буцкой и её проекта «Время рожать», сайтов для детской поликлиники и общества инвалидов.
В 2016 году компания CoffeeStudio получила государственную аккредитацию и вошла в реестр IT-компаний России. С 2006 года CoffeeStudio ежегодно получает сертификацию компании «Яндекс».
В 2022 году компания получила образовательную лицензию и запустила образовательный проект CoffeeSchool, где преподаватели и специалисты обучают детей и взрослых цифровым технологиям. Игорь Черных ведёт в школе занятия по seo-продвижению и маркетингу.
За 18 лет работы CoffeeStudio Игорь Черных стал работодателем для десятков представителей перспективных и востребованных специальностей в Пскове: программистов и тестировщиков, дизайнеров и системных администраторов, аналитиков и интернет-маркетологов, менеджеров проекта и преподавателей. Многие из тех, кто начинали работать в CoffeeStudio, сегодня трудятся в крупных компаниях Москвы, Санкт-Петербурга и за рубежом.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.