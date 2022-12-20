Руководитель CoffeeStudio номинирован на премию «Народное признание – 2022»

21:30, 20 декабря 2022, ПАИ

Руководитель CoffeeStudio Игорь Черных вошёл в список кандидатов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Бизнесмен года».

Игорь Черных является бессменным руководителем псковской IT-компании CoffeeStudio с 2004 года. Сегодня это агентство интернет-рекламы, студия web-разработок и IT-школа CoffeeSchool.

В портфолио CoffeeStudio есть сайты небольших местных компаний и интернет-магазины крупных российских производителей, интернет-страничка детского садика и многофункциональные порталы общественных и некоммерческих организаций, которые ежедневно посещают сотни тысяч пользователей.

CoffeeStudio принимает активное участие и в социальных проектах. Под руководством Игоря Черных компания совместно с командой петербургского пансионата для пожилых людей разработала мобильное приложение для врачей и сиделок.

Также специалисты компании являются создателями мобильного приложения и интернет-проекта для всероссийского движения «Убитые дороги», платформы материнства и детства для Татьяны Буцкой и её проекта «Время рожать», сайтов для детской поликлиники и общества инвалидов.

В 2016 году компания CoffeeStudio получила государственную аккредитацию и вошла в реестр IT-компаний России. С 2006 года CoffeeStudio ежегодно получает сертификацию компании «Яндекс».

В 2022 году компания получила образовательную лицензию и запустила образовательный проект CoffeeSchool, где преподаватели и специалисты обучают детей и взрослых цифровым технологиям. Игорь Черных ведёт в школе занятия по seo-продвижению и маркетингу.

За 18 лет работы CoffeeStudio Игорь Черных стал работодателем для десятков представителей перспективных и востребованных специальностей в Пскове: программистов и тестировщиков, дизайнеров и системных администраторов, аналитиков и интернет-маркетологов, менеджеров проекта и преподавателей. Многие из тех, кто начинали работать в CoffeeStudio, сегодня трудятся в крупных компаниях Москвы, Санкт-Петербурга и за рубежом.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

﻿﻿

Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

﻿

С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.