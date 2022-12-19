Литва приняла законопроект о запрете пропаганды «тоталитарных режимов»

00:02, 21 декабря 2022, ПАИ

Парламент Литвы подавляющим большинством голосов утвердил законопроект о запрете «пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий с использованием общественных объектов». Об этом сегодня пишут «Известия». По словам его авторов, закон создаст «правовую основу для удаления символов тоталитаризма и авторитаризма с общественных пространств Литвы» — памятников, других мемориальных объектов, названий улиц, площадей и других общественных объектов.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 мая следующего года. Однако борьба с памятниками советским воинам началась задолго до начала его разработки.

Литовская журналистка Ренате Рейнгольдене пишет, что власти целенаправленно вымарывают из ландшафта последние остатки присутствия России и СССР.

В последнее время литовские чиновники начали оживлённую дискуссию, надо ли изучать в учебных заведениях страны русский язык в качестве иностранного. Некоторые вроде спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен заняли примирительную позицию и предложили оставить этот вопрос на усмотрение самих школ. Другие вроде президента Гитанаса Науседы высказались более жёстко. «Есть ли у нас тесные экономические, культурные, социальные отношения с Россией? Скорее всего, нет. Поэтому я считаю, что это не приоритет. Учителей русского языка у нас более чем достаточно. Затем в некотором смысле предложение начинает диктовать спрос. На мой взгляд, это неправильно. Является ли сегодня нашим приоритетом развитие русского языка в наших школах? Я так не думаю», — сказал Науседа.

По его словам, так как Литва поддерживает интенсивные отношения со странами Евросоюза, приоритет следует отдавать испанскому, французскому и немецкому языкам, которые «очень полезны нашим людям при общении с коллегами на Западе».