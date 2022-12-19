Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Литва приняла законопроект о запрете пропаганды «тоталитарных режимов»

Парламент Литвы подавляющим большинством голосов утвердил законопроект о запрете «пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий с использованием общественных объектов». Об этом сегодня пишут «Известия». По словам его авторов, закон создаст «правовую основу для удаления символов тоталитаризма и авторитаризма с общественных пространств Литвы» — памятников, других мемориальных объектов, названий улиц, площадей и других общественных объектов.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 мая следующего года. Однако борьба с памятниками советским воинам началась задолго до начала его разработки.

Литовская журналистка Ренате Рейнгольдене пишет, что власти целенаправленно вымарывают из ландшафта последние остатки присутствия России и СССР.

В последнее время литовские чиновники начали оживлённую дискуссию, надо ли изучать в учебных заведениях страны русский язык в качестве иностранного. Некоторые вроде спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен заняли примирительную позицию и предложили оставить этот вопрос на усмотрение самих школ. Другие вроде президента Гитанаса Науседы высказались более жёстко. «Есть ли у нас тесные экономические, культурные, социальные отношения с Россией? Скорее всего, нет. Поэтому я считаю, что это не приоритет. Учителей русского языка у нас более чем достаточно. Затем в некотором смысле предложение начинает диктовать спрос. На мой взгляд, это неправильно. Является ли сегодня нашим приоритетом развитие русского языка в наших школах? Я так не думаю», — сказал Науседа.

По его словам, так как Литва поддерживает интенсивные отношения со странами Евросоюза, приоритет следует отдавать испанскому, французскому и немецкому языкам, которые «очень полезны нашим людям при общении с коллегами на Западе». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 декабря 2022

Тепло пустошкинской души: гуманитарная помощь из Пустошки отправится завтра в зону СВО

18 декабря 2022

Псковские гимнастки завоевали 7 золотых медалей на международном турнире

17 декабря 2022

Джеймс Кэмерон опять доказал, что в фильме «Титаник» могла выжить только Роза
16 декабря 2022

Посольство России в Латвии теперь вместо адреса даёт географические координаты
15 декабря 2022

Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца
11 декабря 2022

Мать погибшего десантника валяет варежки для сбора средств псковским военным

07 декабря 2022

Тёплые носки и следки для бойцов СВО передали в Палкинском районе

05 декабря 2022

На новогодней ёлке в Эстонии обнаружили букву Z

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...