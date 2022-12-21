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Общество

Псковичей призывают соблюдать осторожность на дорогах из-за гололёда

Фото: ПАИ

Быть осторожнее на дорогах и тротуарах призвал псковичей глава города Борис Елкин. Сообщение он опубликовал 21 декабря в своём Telegram-канале.

«На улице ледяной дождь. Будьте внимательны на дорогах и тротуарах, очень скользко», — отметил глава Пскова. 

Он также подчеркнул, что на данный момент работа по обработке улиц города продолжается.

Ранее сообщалось, что на регион надвигается циклон «Франциска». Он несет в Новгородскую и Псковскую области ледяной дождь, мокрый снег и сильный гололед. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до четверга.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

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