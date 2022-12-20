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Общество

Циклон «Франциска» надвигается на Псковскую область

Циклон «Франциска» несет в Новгородскую и Псковскую области ледяной дождь, мокрый снег и сильный гололед  Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Осадки будут сопровождаться колебаниями температуры в районе нуля градусов. Это идеальные условия для образования льда на проводах, отмечается в сообщении.

Филиалы Россети работают в режиме повышенной готовности. 141 аварийная бригада и 151 единица техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. При этом 209 дизельных генераторов общей мощностью 5,5 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до четверга.

Специалисты сетевой компании обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Так, запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

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