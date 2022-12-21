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Культура

Лечением старовозрастных деревьев займутся «Михайловском»

Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Заседание подкомиссии по вопросам развития музейно-выставочной деятельности комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура» состоялось 21 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», директор которого, Георгий Василевич, принял участие в работе совещания наряду с заместителем директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Наталией Чечель, гендиректором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, директором Российского этнографического музея Юлией Купиной, другими представителями учреждений культуры из различных субъектов РФ.

Доклад Георгия Василевича представительному собранию был озаглавлен «О подготовке празднования 225-летия А. С. Пушкина в 2024 году» и содержал расшифровку важнейших пунктов юбилейной программы. В первую очередь, это масштабные реставрационные мероприятия в мемориальных усадьбах «Михайловское» и «Петровское».

В своём выступлении Георгий Василевич также рассказал о предстоящих ландшафтно-парковых работах в мемориальных усадьбах (исследование и лечение старовозрастных деревьев; дальнейшее воссоздание исторической структуры парков — создание парковой экспозиции; проч.) и планах по созданию принципиально нового выставочного проекта «Природа эмоции. Эмоции природы» Пушкинский литературный пейзаж». Кроме того, руководитель музея-заповедника также поделился планами проведения ряда юбилейных выставок из собрания «Михайловского» в России и за её пределами: в Беларуси, Казахстане, Китае. 

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