Александр Киселёв - об отношениях с «управляйками»: Нельзя сказать, что мы враги

10:45, 22 декабря 2022, ПАИ

О взаимоотношениях компании «Экопром» с муниципальными властями и управляющими компаниями рассказал генеральный директор компании «Экопром» - регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Александр Киселёв в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В рабочих отношениях нельзя сказать, что мы враги. Есть какие-то трения... Но мы садимся и разговариваем. Они прислушиваются к нам, мы - к ним. С управляющими компаниями у нас есть недопонимание. Они подали на нас в суд, кто будет менять контейнеры. Проиграли два суда, и на этом поставлена точка. Естественно, они должны менять контейнеры», - рассказал Александр Киселёв.

Ранее глава компании рассказал, что «Экопром» планирует увеличить закупки контейнеров в 2023 году.