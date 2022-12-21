Псковский «Экопром» планирует увеличить закупки контейнеров
О целях и задачах компании на 2023 год рассказал генеральный директор «Экопрома» - регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Александр Киселев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Для начала, это хорошо и качественно работать. В планах законодательно закупать больше контейнеров, они сейчас еще больше востребованы. Насчет техники, мы пока не знаем», - сказал Александр Киселев.
Ранее глава «Экопрома» рассказал о мусорных полигонах в Псковской области.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 декабря 2022
В России подорожает тюнинг автомобилей