Псковский «Экопром» планирует увеличить закупки контейнеров

18:43, 21 декабря 2022, ПАИ

О целях и задачах компании на 2023 год рассказал генеральный директор «Экопрома» - регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Александр Киселев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Для начала, это хорошо и качественно работать. В планах законодательно закупать больше контейнеров, они сейчас еще больше востребованы. Насчет техники, мы пока не знаем», - сказал Александр Киселев.

Ранее глава «Экопрома» рассказал о мусорных полигонах в Псковской области.