Новые форматы проведения корпоративов появились в Пскове
Какие новые виды корпоративов появились в Пскове, обсудили эксперты на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.
«Сам формат корпоратива немного меняется. К примеру, мы предложили рынку историю, связанную с деловой игрой. Сделали деловую игру, приезжаем к людям в офис, привозим своё оборудование – это смесь квиза, тимбилдинга и интенсивной сессии. Мы подстраиваем мероприятие под то, чем занимается организация», – рассказал ведущий и организатор праздников Владимир Дягилев.
«Люди пересмотрели формат празднования. Праздники немного переформатировались. Каждый из нас с учётом новых реалий потихоньку подстраивается», – продолжил разговор руководитель спецпроектов Театрально-концертной дирекции региона Александр Робин.
В свою очередь заместитель директора Центра «Мой бизнес» Псковской области Наталья Папишина отметила, что популярностью пользуется именно интеллектуальный формат мерпориятий: «Как организаторы, которые нанимают подрядчиков на разные мероприятия, мы тоже переориентировались больше на интеллектуальные игры и форматы. У нас много участников уже на следующий год, которые планируют участвовать в следующей серии игр».
Эксперты также заметили, что формат светских встреч и проведения гала-ужина тоже актуальны сейчас среди организаций.
«Сейчас очень развиты ужины, когда совершается подача от шеф-повара эксклюзивных блюд. Это меню, которое готовит шеф-повар конкретно под определенную дату. Вся фишка в том, что гости наслаждаются сочетанием блюда, напитков и этой вкусовой гармонией, которую для них разрабатывает профессионал. Они общаются, делятся впечатлениями. Получается общение в неформальной обстановке, гости общаются на интересующие их темы. Они получают продукт, который их не напрягает. Основная задача этого ужина – создать атмосферу. Такой формат очень хорошо распространен, за полтора дня все места у нас занимаются», – поделился своим мнением ведущий и организатор праздничных мероприятий Николай Королёв.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал организации региона отказаться от проведения новогодних корпоративов, вместо этого он предложил выплатить сотрудникам премии.
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