Михаил Ведерников призвал к выплате премий вместо новогодних корпоративов

10:08, 13 ноября 2022, ПАИ

Мнение о проведении корпоративов в сложившейся ситуации высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное».

«Когда мы приняли решение отказаться от масштабного празднования Нового года, многие начали спрашивать о судьбе корпоративов. Тут всё достаточно просто. Ковидных ограничений на данный момент нет, и, соответственно, регулировать эту сферу у нас нет ни полномочий, ни необходимости», — сказал он.

Но при этом, по его личному мнению, отмечать в привычном формате сейчас неуместно. «Более того, из ваших сообщений знаю, что некоторые руководители приняли решение отказаться от новогодних премий, ссылаясь на экономическую ситуацию. При этом они же говорят о подготовке к новогодним корпоративам», — отметил губернатор.

«На мой взгляд, приоритеты таким руководителям явно нужно пересматривать в пользу своих сотрудников. Лучше отказаться от корпоративов и выплатить людям новогодние премии. Это будет правильным и своевременным решением», — подытожил глава региона.