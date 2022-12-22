Исполнитель патриотических песен стал номинантом на «Народное признание»
В номинации «Талант» претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» стал руководитель музыкального военно-патриотического коллектива «Память» при Союзе десантников Псковской области, ветеран боевых действий, великолучанин Алексей Скачков. Он является лауреатом областных и региональных конкурсов военно-патриотических песен.
Коллектив «Память» принимает участие в митингах, концертах, выступает в Великих Луках, Пскове, в Великолукском и Псковском районах.
Алексей Скачков убеждён, что патриотическая песня имеет большую силу, её боялись и боятся больше, чем пушки. «Военная песня является таким же оружием, как и гранаты. С песней легче жить и побеждать. В наиболее тяжелые минуты, когда нет больше сил, а помощи ждать неоткуда, на выручку приходит песня. Она поднимает дух, возвращает силы, зовёт к подвигу. Именно такими были песни Русской армии - простыми, насыщенными сильными эпитетами, конкретными», - отмечает исполнитель.
Алексей Скачков также является руководителем военно-спортивного патриотического клуба «Маргелов», который занимается военно-патриотической подготовкой юношей и девушек для службы в рядах элитных подразделений вооружённых сил. На всех концертах воспитанники поддерживают своего наставника.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.