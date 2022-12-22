Исполнитель патриотических песен стал номинантом на «Народное признание»

16:36, 22 декабря 2022, ПАИ

В номинации «Талант» претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» стал руководитель музыкального военно-патриотического коллектива «Память» при Союзе десантников Псковской области, ветеран боевых действий, великолучанин Алексей Скачков. Он является лауреатом областных и региональных конкурсов военно-патриотических песен.

Коллектив «Память» принимает участие в митингах, концертах, выступает в Великих Луках, Пскове, в Великолукском и Псковском районах.

Алексей Скачков убеждён, что патриотическая песня имеет большую силу, её боялись и боятся больше, чем пушки. «Военная песня является таким же оружием, как и гранаты. С песней легче жить и побеждать. В наиболее тяжелые минуты, когда нет больше сил, а помощи ждать неоткуда, на выручку приходит песня. Она поднимает дух, возвращает силы, зовёт к подвигу. Именно такими были песни Русской армии - простыми, насыщенными сильными эпитетами, конкретными», - отмечает исполнитель.

Алексей Скачков также является руководителем военно-спортивного патриотического клуба «Маргелов», который занимается военно-патриотической подготовкой юношей и девушек для службы в рядах элитных подразделений вооружённых сил. На всех концертах воспитанники поддерживают своего наставника.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.