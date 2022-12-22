Работница новоржевского клуба вошла в список кандидатов на «Народное признание»
Работник сельского клуба в деревне Жадрицы Новоржевского района Наталья Степанова выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание».
В заявке отмечается, что женщина отвечает за сельский музей, а также является организатором множества мероприятий для населения близлежащих деревень Рудняха и Жадрицы, которые люди с удовольствием посещают.
Кроме того, Наталья Степанова - постоянный работник местного избирательного пункта, за что была осенью 2022 года получила награду от Избирательной комиссии Псковской области.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Путин: Все приличные люди должны верить в Деда Мороза