Ногтевая студия NAIL_LC рассчитывает на «Народное признание» в номинации «Сервис»
Ногтевая студия NAIL_LC, которая работает в Пскове, рассчитывает на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Сервис».
В заявке отмечается, что в течение 2022 года команда NAIL_LC прошла шесть повышений квалификации, обучаясь чему-то новому каждые два месяца, чтобы ногтевой сервис для гостей студии был современным, максимально качественным и безопасным.С января по декабрь студию посетили более 6900 человек.
В компании уверяют, что NAIL_LC - это единственная коммерческая ногтевая студия в городе с концепцией «За здоровье ногтей и кожи». В этом году здесь внедрили подологические техники.
В заявке отмечается, что в NAIL_LC особое внимание уделяют санитарным нормам, поэтому не увеличивают количество столов, а зону маникюра отделили от зоны педикюра и не предоставляют сервис «в четыре руки».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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