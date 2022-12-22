Ногтевая студия NAIL_LC рассчитывает на «Народное признание» в номинации «Сервис»

17:19, 22 декабря 2022, ПАИ

Ногтевая студия NAIL_LC, которая работает в Пскове, рассчитывает на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Сервис».

В заявке отмечается, что в течение 2022 года команда NAIL_LC прошла шесть повышений квалификации, обучаясь чему-то новому каждые два месяца, чтобы ногтевой сервис для гостей студии был современным, максимально качественным и безопасным.С января по декабрь студию посетили более 6900 человек.

В компании уверяют, что NAIL_LC - это единственная коммерческая ногтевая студия в городе с концепцией «За здоровье ногтей и кожи». В этом году здесь внедрили подологические техники.

В заявке отмечается, что в NAIL_LC особое внимание уделяют санитарным нормам, поэтому не увеличивают количество столов, а зону маникюра отделили от зоны педикюра и не предоставляют сервис «в четыре руки».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.